Токио, , 16:02 — REGNUM Из-за надвигающегося тайфуна «Тапа» в южной префектуре Окинава в Японии пострадали уже 19 человек. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает японский телеканал NHK.

Тайфун «Тапа» — уже 17-й в этом году. Он движется на северо-восток и к утру 22 сентября будет проходить рядом с островом Кюсю.

На Окинаве тайфун вызвал множественные обрывы линий электропередач — без электроснабжения остались около 17 тысяч домов. Также в Японии пришлось отменить 361 авиарейс.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших, теперь их число возросло до 19. Больше всего людей — 10 человек — пострадали в административном центре префектуры Окинава — городе Наха.

Сильные волны у побережья острова Кюсю привели к гибели одного серфера в префектуре Миядзаки. Ещё один серфер пропал без вести.

Синоптики ожидают, что тайфун пройдет над Японским морем на северо-восток. Он затронет западное побережье Япони и Корейский полуостров.