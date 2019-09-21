Красноярск, , 16:03 — REGNUM Двое детей погибли в результате возгорания в жилом частном доме в Красноярском крае. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 13:33 мск. Загорелся жилой двухквартирный частный дом на улице Вокзальная в населенном пункте Новокамала. Произошло возгорание дивана на площади четыре кв. метра.

Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. В результате пожара погибли двое детей.

Дети отравились угарным газом и были госпитализированы, но, несмотря на все усилия врачей, дети скончались в больнице.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации более 30 жильцов жилого многоквартирного дома в Красноярске из-за пожара в подвале, который развели для обогрева лица без определённого места жительства.

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