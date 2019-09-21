Рыбинск, Ярославская область, , 15:50 — REGNUM В Рыбинске несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело своей матери. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает местный портал 76.ru.

На данный момент установлено, что погибшая вместе со своей сестрой накануне отдыхала в баре. Ночью она неожиданно для сестры покинула бар в неизвестном направлении. Дома она не появлялась.

Сын женщины начал её поиски самостоятельно. Он обнаружил её мертвой под мостом. На жертве не было одежды, труп был прикрыт курткой.

Известно, что женщина жила вместе со своей матерью и тремя детьми. Её муж и отец троих детей работал вахтовым методом на севере и редко бывал дома.

Лицо женщины было страшно изуродовано. Хоронить её пришлось в закрытом гробу. Сыну убитой понадобилась помощь психологов.

Сейчас правоохранительные органы расследуют это убийство.