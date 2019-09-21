Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате взрыва на заводе по производству петард в на севере Индии. Об этом 21 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Взрыв произошёл на заводе по производству пиротехники в индийском штате Уттар-Прадеш, одном из самых густонаселённых штатов в Индии. На месте погибли шесть человек, ранения получили восемь человек.

Причина взрыва в настоящее время выясняется.

Стоит отметить, что в Индии на подобных предприятиях очень часто не соблюдается элементарная техника безопасности. Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на заводе по изготовлению пиротехнических изделий в индийском городе Батала. Здесь из-за взрыва погибли 23 человека, ещё 27 получили ранения.

По информации, полученной от местных жителей, у владельцев фабрики не было лицензии на изготовление пиротехники.

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