Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по городу.

По данным следствия, инцидент произошёл 20 сентября на улице 2-й Советской. Подозреваемый припарковал свой автомобиль Opel Astra в зоне действия дорожного знака, запрещающего парковку.

Сотрудник полиции, увидев нарушение правил дорожного движения, подошёл к водителю и попросил предъявить документы и переставить машину. В ответ на требования полицейского водитель, 31-летний уроженец Таджикистана, разразился в его адрес нецензурной бранью. Затем подозреваемый сел за руль автомобиля и наехал на ноги сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.

Мужчина задержан, в отношении него заведено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об аресте подозреваемого и о предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании вины задержанным по подозрению в убийстве двух сотрудников спецсвязи.

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