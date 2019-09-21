Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM Пожар произошёл во время вечеринки в одном из баров Екатеринбурга. Об этом 21 сентября сообщает портал Е1.ru.

Возгорание произошло около часа ночи 21 сентября в баре Alibi на улице Малышева. По словам очевидцев, загорелось световое оборудование под потолком бара. При этом на людей, находившихся на танцполе, обрушилась штукатурка.

Люди начали выбегать из бара на улицу, возникла неразбериха. Отмечается, что никто не объявлял о необходимости покинуть помещение бара. По счастливой случайности никто не пострадал, пожар удалось потушить силами сотрудников заведения.

Владелец бара пояснил, что произошло возгорание проводки из-за короткого замыкания на осветительном устройстве. После ликвидации возгорания помещение было проветрено, вечеринка продолжилась. Владелец заверил, что всё электрооборудование будет проверено и, в случае необходимости, заменено.

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