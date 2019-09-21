Мехико, , 12:53 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли в результате нападения вооружённых злоумышленников на бар в мексиканском штате Мичоакан на западе страны. Об этом 21 сентября сообщает газета Milenio.

По предварительной информации, нападение на бар произошло вечером 20 сентября (утро 21 сентября мск). Четверо неизвестных с оружием вошли в бар в городе Уруапан и открыли огонь по посетителям.

Сразу же после стрельбы злоумышленники скрылись. На месте происшествия погибли четыре человека, ещё несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Количество пострадавших уточняется.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Предприняты меры по установлению личности и розыску нападавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате атаки неизвестных на автомойку в в штате Морелос в центральной части Мексики.

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