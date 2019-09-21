Токио, , 12:52 — REGNUM Как минимум 14 человек пострадали из-за тайфуна «Тапа» в южной префектуре Окинава в Японии. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NHK.

Тайфун находится в западной части префектуры Окинава. Из-за приближения стихии к берегам Японии в стране были отменены более 280 авиарейсов, в основном, связывающих префектуру Окинава с остальной частью Японии.

Кроме того, перекрыта часть муниципальных автодорог, прервана работа общественного транспорта. Более 28 тыс. домов остаются без электроэнергии на территории региона.

Ожидается, что тайфун «Тапа» продолжит своё движение миом острова Кюсю в Японское море. В южных и юго-западных районах страны синоптики прогнозируют ливневые дожди, которые будут сопровождаться сильным шквалистым ветром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате удара тайфуна «Тапа» по побережью Японии.

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