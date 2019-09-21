Киншаса, , 12:19 — REGNUM Лидеры Демократической Республики Конго (ДРК) заявили, что в результате нападений повстанцев на северо-востоке страны погибли 14 человек.

По словам Шарите Банзы, общественного активиста в районе Джугу провинции Итури, находящейся на северо-востоке ДРК, повстанческая группировка напала на местных жителей, убив 14 человек, еще четверо были ранены.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Банза добавила, что конголезские вооруженные силы на данный момент ведут действия в других районах, в связи с чем не смогли предотвратить нападение повстанцев.

Также было отмечено, что уровень безопасности в провинции Итури крайне низок. Ежедневно в данной части страны без повода убивают ни в чем не повинных людей.

В свою очередь, Жюль Нгонго, представитель конголезской вооруженных сил в провинции Итури, подтвердил информацию о произошедшем, однако отказался дать дополнительные комментарии.