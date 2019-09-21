Токио, , 10:30 — REGNUM Четыре человека пострадали из-за приблизившегося к берегам Японии тайфуна «Тапа». Об этом 21 сентября сообщает местная газета «Рикю Симпо».

Из-за тайфуна были отменены 238 авиарейсов, большей частью внутренних. Полностью прекращено движение автобусов и монорельсовой дороги, перекрыты несколько участков автодорог.

Сейчас тайфун находится южнее префектуры Окинава, по прогнозам метеорологов стихия пройдёт над Японским морем на северо-восток. Во власть тайфуна попадут западное побережье Японии и Корейский полуостров.

В настоящее время скорость отдельных порывов ветра в эпицентре тайфуна составляет около 180 км/час. Атмосферное давление в центре стихии достигло 970 гектопаскалей. Ожидается, что в районах, затронутых тайфуном, выпадет до 44 мм осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене авиарейсов в Японии из-за приближения тайфуна «Тапа».

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