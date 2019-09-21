Исламабад, , 12:11 — REGNUM 20 сентября межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана сообщила о взрыве на афганской границе в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на пресс-секретаря военных генерал-майора Асифа Гафура, взрыв прогремел в тот момент, когда двое пакистанских пограничников занимались установкой заграждения на границе. По словам представителя вооруженных сил, причиной гибели военных стало импровизированное взрывное устройство, предположительно, собранное террористами.

Как отметил генерал-майор Гафур, район, в котором прогремел взрыв — это важный маршрут проникновения террористов на территорию Пакистана. Исламабад неоднократно обращался к Кабулу с просьбой разместить на границе войска с целью борьбы с террористическими группировками.