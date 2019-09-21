Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Открытое горение ликвидировано пожарными в цеху по производству товаров для животных в Свердловской области. Об этом 21 сентября сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в посёлке Бобровском Сысертского городского округа поступила спасателям в 08:19 (06:19 мск). Загорелась кровля цеха по производству древесных гранул. Площадь возгорания составила 500 кв. метров, затем огонь распространился и площадь возгорания возросла до двух тыс. кв. метров.

Ликвидация источников открытого горения произошла в 10:35 (08:35 мск). В настоящее время происходит проливка конструкций и разбор завалов.

Пострадавших в результате пожара нет, на месте происшествия работают 28 человек личного состава и десять единиц спецтехники. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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