Владивосток, , 09:56 — REGNUM Открытое горение в торговом центре «Максим» во Владивостоке ликвидировано спасателями. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 13:20 по местному времени (06:20 мск). Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров.

Пострадавших при пожаре нет, есть частичное обрушение конструкций здания ТЦ, его масштабы уточняются. На месте пожара работают 71 человек и 8 единиц техники. Выполняется проливка и разбор конструкций здания.

Сообщается, что полная ликвидация пожара может занять несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в крупном ТЦ во Владивостоке. Пожар начался в кафе, расположенном на верхнем, четвёртом этаже здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владивостоке горит крупный торговый центр