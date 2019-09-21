Токио, , 08:40 — REGNUM Как минимум 204 авиарейса были отменены в аэропортах Японии из-за приближения к южным берегам страны тайфуна «Тапа». Об этом 21 сентября сообщил телеканал NHK.

Большинство изменений в расписании коснулись внутренних маршрутов. Больше всего авиарейсов было отменено авиакомпанией Japan Airlines: на её счету 96 отменённых авиарейсов, в том числе два международных.

Также отменены перелёты у авиакомпании Nippon Airways (22 рейса), Air Do (17 рейсов), Skymark Airlines (18 рейсов), Star Flyer (14 рейсов), Peach Aviation (10 рейсов), Solaseed Air (15 рейсов), Spring Airlines Japan (4 рейса), Japan Transocean Air (5 рейсов) и Fuji Dream Airlines (5 рейсов).

Большая часть изменений в расписании касается перелётов, которые связывают острова в южной части префектуры Окинава с основной частью Японии. Сейчас тайфун «Тапа» находится к западу от Окинавы. Ожидается, что он обрушится на побережье Японии 22 сентября. В настоящее время скорость отдельных порывов ветра в эпицентре тайфуна составляет до 108 км/час.

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