Филадельфия, США, , 07:48 — REGNUM Два человека пострадали во время перестрелки, завязавшейся на стадионе в американском штате Пенсильвания. Об этом 21 сентября сообщает телеканал Fox News.

Конфликт, перешедший в стрельбу разгорелся между двумя мужчинами во время футбольного матча между командами двух местных школ в городе Филадельфия. Полиция при звуках стрельбы немедленно начала эвакуацию всех, находившихся на стадионе, включая футбольные команды.

Двое игроков-подростков 14 и 15 лет получили ранения, они были госпитализированы. Сообщается, что жизнь пострадавших вне опасности.

Двое мужчин, между которыми вспыхнул конфликт, также направлены в больницу. При этом информации о задержании участников перестрелки нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате перестрелки в городе Чикаго в США. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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