Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Столкновение автомобилей Opel и Skoda произошло ночью на пересечении улиц Малышева и Хохрякова.

Как сообщает информационный портал Е1, пострадали два пассажира Skoda — у них подозревают черепно-мозговые травмы. По словам очевидцев ДТП, автомобиль Opel врезался в стоящую на перекрёстке машину Skoda, в которой находились двое взрослых и девятилетний ребёнок.

За рулём Opel находилась женщина, которая не выходила из машины до прибытия скорой и полиции, и, по заявлениям свидетелей инцидента, она была пьяна. На видеозаписи, сделанной после инцидента видно, что несмотря на настойчивые предложения инспекторов ДПС, женщина отказалась от прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в организме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло аналогичное ДТП и также на улице Малышева. Ранним утром 4 августа автомобиль Kia на высокой скорости протаранил стоящие на перекрёстке автомобиле. В результате ДТП погибли два человека. Водитель Kia и пассажир получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

Сразу после ДТП выдвигались версии, что водитель Kia в момент аварии был пьян. Однако две проведённые экспертизы свидетельствуют о том, что виновник аварии был трезв.

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