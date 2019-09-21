Токио, , 06:10 — REGNUM Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.

Отмечается, что изменения в расписании вылетов коснуться авиарейсов, связывающих острова, входящие в состав префектуры Окинава, с основной частью Японии. В настоящее время тайфун находится к западу от острова. Ожидается, что на Японию шторм обрушится 22 сентября — в воскресенье. В ряде районов острова Кюсю прогнозируют до 400 мм осадков в течение суток.

Напомним, тайфун «Тапа» сформировался в Тихом океане. В настоящее время скорость ветра в его эпицентре составляет 35 метров в секунду с порывами до 50 метров в секунду.

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