Тюмень, , 06:06 — REGNUM Водитель начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова привлечён к дисциплинарной ответственности за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на официальный ответ в Главного управления службы безопасности МВД России.

Ранее в СМИ прошла информация от депутата из Тобольска Рината Урамаева, что генерал-майор Юрий Алтынов ездит на служебном автомобиле Toyota Land Cruiser с подложными номерами. Кроме того, заданным автомобилем числятся неоплаченные штрафы на сумму в 80 тысяч рублей.

Проверка ГУСБ МВД России показала, что нарушения ПДД допустил водитель начальника УМВД по Тюменской области. Однако государственные номера на служебной машине Алтынова поддельными не являются.

Сообщается, что московская проверка в УМВД России по Тюменской области продолжается.