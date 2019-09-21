Екатеринбург, , 04:25 — REGNUM Легковой автомобиль Opel протаранил иномарку Skoda Rapid у светофора в Екатеринбурге, сообщает Е1.

По предварительным данным, автомобиль Skoda ожидал разрешающего сигнала светофора на перекрестке улиц Малышева и Хохрякова. В этот момент на высокой скорости в него врезался автомобиль Opel. Как отмечают очевидцы ДТП, водитель Opel находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя агрессивно. В частности, виновница аварии толкалась и нецензурно выражалась. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Skoda, у них подозрения на сотрясение головного мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября рейсовый пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Екатеринбурге на улице Амундсена. В результате ДТП водитель легковушки получила закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу.

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