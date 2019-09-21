Таллахасси, США, , 02:24 — REGNUM Житель американского штата Флорида был приговорен к условному заключению после того, как в его рюкзаке с логотипом «Черепашек-ниндзя» были обнаружены 42 полосатых черепахи. Об этом сообщает телеканал NBC-2.

Ранее Майкла Клемонса остановили сотрудники дорожной полиции за проезд на запрещающий сигнал светофора. Он пытался объяснить полицейским, что вместе со своим пассажиром Маршан Ле-Куаир собирает лягушек и змей в близлежащем районе. Полицейские поинтересовались, нет ли в машине запрещенных предметов. В ответ Ле-Куаир вытащила живого аллигатора из своих штанов. После этого полицейские провели обыск и обнаружили в машине рюкзак с символикой мультфильма «Черепашки-ниндзя», в котором находились 42 полосатых черепахи.

Суд приговорил Клемонса к шести месяцам условного заключения за хранения более чем одной черепахи за день, а также к шести месяцам за перемещение более одной черепахи. Также Клемонс приговорен к 100 часам общественных работ и выплате $250 обществу по охране дикой природы штата Флорида в качестве пожертвования.