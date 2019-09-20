Москва, , 23:56 — REGNUM Мальчик 11-летнего возраста, пропавший три дня назад в Москве, был найден сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по городу.

Мальчик пропал 17 сентября во время прогулки с матерью на детской площадке возле Дмитровского шоссе. Мать мальчика на какое-то время упустила ребёнка из виду, и он исчез с площадки.

По факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело. Сегодня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном местонахождении ребёнка. Информация была незамедлительно проверена, в итоге мальчик был найден возле станции метро «Семёновская».

Ребёнок рассказал, что заблудился и не смог найти дорогу домой. Мальчика в срочном порядке доставили матери.

В настоящее время следователями начата проверка всех обстоятельств исчезновения ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об анализе ситуации с учащением случаев исчезновения детей и подростков в Калужской области, который был проведён правоохранителями Калуги совместно с общественностью.

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