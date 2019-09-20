Прага, 20 сентября 2019, 23:51 — REGNUM В Чехии в районе Градец-Кралове правоохранители задержали двух мигрантов, регулировавших дорожное движение, сообщил 19 сентября ресурс IDNES.cz.
Внимание водителей привлекло то, что регулировщики не знали чешского языка и не могли ничего объяснить.
Правоохранители задержали 24-летнего мужчину и 23-летнюю женщину.
Задержанным грозит депортация на Украину, а компании, которая их наняла — штраф, эквивалентный примерно $43 тыс.
Как сообщало Radio Praha, подавляющее большинство трудовых мигрантов в Чехии — граждане Украины. За год количество нелегалов в Чехии удвоилось.
Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: 80% нелегальных трудовых мигрантов Чехии — граждане Украины