Прага, , 23:51 — REGNUM В Чехии в районе Градец-Кралове правоохранители задержали двух мигрантов, регулировавших дорожное движение, сообщил 19 сентября ресурс IDNES.cz.

Внимание водителей привлекло то, что регулировщики не знали чешского языка и не могли ничего объяснить.

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину и 23-летнюю женщину.

«В ходе проверки сотрудники таможни выяснили, что эти люди не имеют действующего разрешения на работу, выданного чешскими властями», — сказано в сообщении.

Задержанным грозит депортация на Украину, а компании, которая их наняла — штраф, эквивалентный примерно $43 тыс.

Как сообщало Radio Praha, подавляющее большинство трудовых мигрантов в Чехии — граждане Украины. За год количество нелегалов в Чехии удвоилось.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: 80% нелегальных трудовых мигрантов Чехии — граждане Украины