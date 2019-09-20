Сыктывкар, , 23:37 — REGNUM Три человека, в том числе двое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сыктывкаре. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по Республике Коми.

ДТП произошло около 18:30 по местному времени 20 сентября на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Столкнулись легковой автомобиль «Форд» и легковой автомобиль «Лада Ларгус».

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Форд» не учла безопасную дистанцию и столкнулась с «Ладой Ларгус». В результате аварии пострадали три пассажира «Форда»: две девочки семи лет и женщина 1986 года рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии. Отмечается, что водитель «Форда» семь раз в течение 2019 года привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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