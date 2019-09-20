Мехико, , 23:11 — REGNUM Более 40 подозреваемых в тяжких преступлениях задержаны правоохранителями в мексиканском штате Мехико. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры штата.

Спецоперация по задержанию подозреваемых в преступлениях проводилась совместными силами Федеральной полиции, Вооруженных сил и Национальной гвардии Мексики. К оперативным мероприятиям были привлечены более 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Было проведено около 230 обысков и арестов в нескольких десятках районов штата. Среди задержанных 24 человека находились в розыске по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств и похищений с целью вымогательства.

Напомним, в начале сентября текущего года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал своей главной задачей на посту главы государства борьбу с криминалитетом в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 61% населения Мексики одобряет политику, проводимую президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. При этом 77% опрошенных согласны с мерами, предпринятыми правительством для сокращения краж топлива из трубопроводов государственной компании Pemex.

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