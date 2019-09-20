Пекин, , 22:36 — REGNUM Девочка 14 лет погибла в Китае, пытаясь повторить рецепт, выложенный на канале в YouTube. Об этом 20 сентября сообщает South China Morning Post.

В видеоролике, опубликованном блогером блогер Ms Yeah, описан рецепт приготовления попкорна. Кукурузные зёрна насыпаются в жестяную банку из-под газировки и подогреваются на спиртовой горелке.

Две подруги из Китая, 14-летняя Жеже и 12-летняя Сяоюй решили воспользоваться рецептом. Но вместо спиртовой горелки взяли вторую жестяную банку, куда залили горючее.

Искра от пламени попала в банку с горючим, та взорвалась, огонь перекинулся на одежду девочек. Обе получили сильные ожоги. Жеже получила ожоги 96% кожного покрова и скончалась в больнице. Сяоюй выжила, но ей потребуется пластическая операция.

Блогер Ms Yeah согласилась выплатить компенсацию родителям обеих девочек и удалила видео с рецептом попкорна с YouTube. При этом блогер отметила, что несчастный случай произошёл из-за того, что подростки не следовали её указаниям в ролике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении собаки, упавшей в люк в городе Ростове-на-Дону, участниками одного из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане спасли упавшую в колодец собаку