Мехико, , 22:21 — REGNUM Нападение на автомойку совершили неизвестные злоумышленники в штате Морелос в центральной части Мексики, погибли шесть человек. Об этом 20 сентября сообщает региональное министерство безопасности и защиты граждан на своей странице в Twitter.

Нападение на здание автомойки произошло в районе Антонио-Барона в городе Куэрнавака. Вооружённые злоумышленники по неизвестным пока мотивам совершили нападение на автомойку и убили шестерых человек.

По данным властей, после нападения на автомойку в живых остались две женщины и ребёнок, которым удалось спрятаться в санузле.

В настоящее время региональное министерство безопасности и защиты совместно с прокуратурой и правительством штата начало расследование обстоятельств атаки, в результате которой погибли шесть человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о найденных в Мексике в штате Халиско 29-ти телах, упакованных в пластиковые пакеты.

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