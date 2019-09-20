Мурманск, , 22:00 — REGNUM Мурманский суд назначил независимую экспертизу в деле о бывшей чиновнице, сбившей на своем автомобиле школьника, передает корреспондент ИА REGNUM.

На состоявшемся сегодня заседании суд отклонил экспертизу ДТП, которую оплатили родители пострадавшего ребенка и назначил проведение независимой экспертизы. Эксперты Министерства юстиции России рассмотрят травмы, зафиксированные у ребёнка медиками, следы ДТП на машине, повреждения велосипеда.

Напомним, год назад в дачном поселке 13-летний велосипедист угодил под колёса иномарки бывшей чиновницы. Подросток выехал с второстепенной дороги на главную и столкнулся с автомобилем. Мальчик получил сотрясение мозга, у него была сломана челюсть, нога, выбиты зубы. Суд тогда признал виновным велосипедиста. Однако на этом история не закончилась — женщина потребовала в суде 100 000 рублей за царапины на кузове автомобиля и сломанное зеркало от родителей мальчика, который попал под ее машину.