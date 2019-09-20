Черновцы, Украина, 20 сентября 2019, 22:11 — REGNUM На Украине в городе Черновцы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и закрыли лабораторию по производству наркотиков, заявили 20 сентября в пресс-службе ведомства.
По словам силовиков, лабораторию обустроили в гараже, оборудованном современной системой сигнализации. В неделю злоумышленники изготовляли почти килограмм амфетамина.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Ивано-Франковской области правоохранители нашли теплицу площадью четыре гектара, в которой выращивалась конопля.
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