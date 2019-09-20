Черновцы, Украина, , 22:11 — REGNUM На Украине в городе Черновцы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и закрыли лабораторию по производству наркотиков, заявили 20 сентября в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, лабораторию обустроили в гараже, оборудованном современной системой сигнализации. В неделю злоумышленники изготовляли почти килограмм амфетамина.

«Во время санкционированных следственных действий по месту расположения нарколаборатории, правоохранители обнаружили 300 граммов амфетамина, десять литров прекурсоров, химические вещества и оборудования для производства психотропных препаратов», — сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Ивано-Франковской области правоохранители нашли теплицу площадью четыре гектара, в которой выращивалась конопля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивано-Франковской области Украины обнаружили четыре гектара конопли