Кербела, Ирак, , 21:33 — REGNUM В иракском городе Кербела взорвался заминированный маршрутный автобус, сообщает 20 сентября телеканал al-Sumaria со ссылкой на МВД Ирака.

По информации телеканала, в результате взрыва погибло девять человек. Ещё четверо получили ранения.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в микроавтобус KIA, который взорвался возле контрольно-пропускного пункта на въезде в Кербелу.

О причастности какой-либо радикальной группировки к взрыву информации пока нет.

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