Астрахань, , 21:01 — REGNUM В Астрахани 19 сентября из административных зданий на улице Островского из-за выброса химических веществ эвакуировали людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели прибыли на место из-за жалоб на неприятный запах в районе офисов. Исследования показали, что в воздухе были превышены предельно допустимые концентрации аммиака и хлора. По данным МЧС, превышения были незначительными.

Пробы брали несколько раз, и 20 сентября состав воздуха вернулся в норму — превышений вредных веществ не зафиксировали.