Казань, , 20:52 — REGNUM В конце сентября уголовное дело в отношении матери троих «детей-маугли», обнаруженных в семье в Набережных Челнах, по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») планируется направить в суд для принятия решения. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Татарии.

В ведомстве отметили, что кроме того, что мать семейства ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию, содержанию, обучению, медицинскому обслуживанию своих детей, рожденных в 2007, 2011 и 2015 годах, женщина еще жестоко с ними обращалась, пренебрегла их нуждами и правилами личной гигиены, не соблюдала режим питания. Причем самый старший из детей, согласно медико-социальной экспертизе, признан «ребенком-инвалидом».

В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в детском доме Лениногорска, получают полноценное лечение и питание.

Как сообщало ИА REGNUM, 32-летняя мать работала уборщицей, воспитывала сыновей одна. Младший, четырёхлетний мальчик не посещал детсад, а старшие, восьми и 12 лет, — школу. Дети не умеют себя обслуживать и не говорят. У детей выявлены различные заболевания, включая отставание в развитии.

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