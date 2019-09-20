Москва, , 20:50 — REGNUM Водитель Volkswagen совершил наезд на ребенка вечером 20 сентября на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе Войковский возле дома №1А по улице Нарвская. Сбив ребёнка, водитель скрылся с места происшествия.

Подробностей о состоянии пострадавшего не приводится. Сообщается, что на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры для розыска и задержания водителя автомобиля.

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