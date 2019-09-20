Брянск, , 20:37 — REGNUM Брянские силовики задержали подозреваемого в убийстве двоих сотрудников спецсвязи, сообщает 20 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

По утверждению агентства, задержанный уже даёт признательные показания.

«Задержан сотрудник этой же конторы, он даёт признательные показания», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 сентября на территории железнодорожной станции «Брянск-Орловский» неизвестные расстреляли из пистолетов работников специальной связи. Двое сотрудников спецсвязи получили тяжелые ранения в голову.

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