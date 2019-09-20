с. Енотаевка, , 20:36 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий генеральным директором МУП «Водопроводные сети» в селе Енотаевка. Об этом сообщила пресс-служа областной прокуратуры.

В 2018 году руководитель МУПа без согласования с руководством района предоставил работнику предприятия беспроцентный займ «на неотложные нужды» — 262 тысячи рублей. На возврат денег работнику дали 42 месяца. При этом у предприятия были долги, а убытки МУПа районная администрация пыталась покрыть из бюджета.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».