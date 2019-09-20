Карсон-Сити, США, , 20:24 — REGNUM Два человека были задержаны правоохранителями из 75 человек, собравшихся около входа на на территорию базы ВВС США Homey Airport, расположенную в американском штате Невада и больше известную как «Зона 51». Об этом 20 сентября сообщил телеканал CBS.

Призыв ко всем желающим собраться 20 сентября возле «Зоны 51» и войти на территорию базы был опубликован неизвестными в социальной сети. На призыв откликнулись около двух миллионов человек. При этом организаторы акции явно рассчитывали на то, что власти не смогут воспрепятствовать проникновению на базу сразу большого числа людей.

В итоге возле военной базы собрались лишь 75 человек из двух миллионов желающих. Двое из присутствовавших совершили попытку проникнуть на территорию «Зоны 51» и были задержаны стражами порядка. Были задержаны женщина и мужчина, женщина предприняла попытку пролезть под ограждением. Пострадавших нет.

Напомним, «Зона 51» — это база ВВС США в штате Невада, вокруг которой, из-за её засекреченности, ходят слухи о том, что на территории базы проводятся эксперименты с внеземными формами жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прямой трансляции в сети интернет-акции штурма «Зоны 51», который, как обещают организаторы, начнётся в 02:20 мск 21 сентября.

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