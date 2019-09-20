Истра, Московская область, , 18:55 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек в Истринском районе Московской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, сегодня в одном из частных домов в деревне Кашино были обнаружены тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти. Кроме этого, ещё два человека из этого же домовладения были доставлены в больницу.

Установлено, что мужчины производили ремонтные работы в доме, где обогревались с помощью костра. Согласно предварительным данным эксперта, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту организована доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза.