Москва, , 18:51 — REGNUM Центральный аппарат СКР проконтролирует ход проверки и итоги проверки по факту получения двумя детьми из Свердловской области ожогов в Турции. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Дети были облиты горячим маслом во время ужина в отеле, в ходе которого повар показывал различные трюки. Одному ребёнку три с половиной года, второму — десять лет. Оба они госпитализированы. Им оказывают необходимую медпомощь.

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Бастрыкин поручил центральному аппарату тщательно разобраться в произошедшем. Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту ЧП начало свердловское управление СКР.

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