Курган, , 18:13 — REGNUM В Курганской области осуждён участник организованной преступной группы за вымогательство и разбой. Мужчина приговорён к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в генеральной прокуратуре России.

В суде установлено, что обвиняемый в июне 2012 года вместе с подельниками участвовал в вымогательстве денег у жителя города Кургана с применением насилия в отношении потерпевшего. А также в разбойном нападении на жительницу Тюмени.

На протяжении нескольких лет мужчина находился в розыске. И 26 июня 2018 года был задержан в городе Москве.

Кетовский районный суд 20 сентября 2019 года вынес участнику преступной группы обвинительный приговор по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), приговорив его к 9 годам лишения свободы.

Другие участники указанной группировки ранее приговорены к различным срокам лишения свободы.