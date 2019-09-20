Красногорск, , 17:52 — REGNUM В Московской области в местах установки камер видеофиксации число ДТП со смертельных исходом за последние шесть месяцев сократилось на 58%. Об этом 20 сентября сообщается на портале правительства Подмосковья.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число погибших в ДТП на местах установки камер уменьшилось вдвое. Общее число ДТП на дорогах Подмосковья сократилось на 28%, в том числе на 30% — с 723 человек до 522 человек — уменьшилось количество раненых.

«В 2018 году за аналогичный период в местах установки комплексов было зафиксировано 138 погибших, за прошедшие полгода — 58. Причем в местах дислокации передвижных комплексов фиксации число ДТП сократилось на 43%, в местах установки стационарных камер — на 17%», — заявил он.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе установлено свыше 1,2 тыс. стационарных камер и 200 мобильных комплексов видеофиксации. В 2019 году 353 камеры перенастроили по направлению движения транспорта и установили 17 камер, фиксирующих среднюю скорость машин.