Казань, , 17:50 — REGNUM Сильные порывы ветра, осадки и падение температуры ниже климатической нормы ожидается в ближайшие дни в Казани. Об этом 19 сентября сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев журналистам «Татарстан-24».

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В ближайшие сутки температура воздуха упадет на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Ночью на 23 сентября в Казани ожидаются заморозки.

По прогнозам синоптиков плохая погода в Казани продержится до конца сентября.

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