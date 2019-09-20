Казань, 20 сентября 2019, 17:50 — REGNUM Сильные порывы ветра, осадки и падение температуры ниже климатической нормы ожидается в ближайшие дни в Казани. Об этом 19 сентября сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев журналистам «Татарстан-24».
В ближайшие сутки температура воздуха упадет на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Ночью на 23 сентября в Казани ожидаются заморозки.
По прогнозам синоптиков плохая погода в Казани продержится до конца сентября.
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