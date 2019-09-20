Смоленск, 20 сентября 2019, 17:37 — REGNUM Уголовное дело по статье об истязании возбудили следственные органы в отношении 63-летний жительницы Смоленской области, которая подозревается в жестоком обращении со своими родными и приёмными детьми. Об этом сообщила 20 сентября пресс-служба Следственного комитета. Как сообщили в следственных органов, жительница села Остер Рославльского района воспитывает в общей сложности восемь детей, шесть из них являются приёмными.
Все дети на данный момент изъяты из семьи и находятся в больнице, уточнили в СКР. Также следователи начали проверку в отношении органов профилактики
Как сообщало ИА REGNUM, проверку следственные органы начали после публикаций в СМИ, в которых. В частности, сообщалось, что женщина пыталась убить своих детей — ружье у нее отобрала старшая дочка.
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