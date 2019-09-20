Грозный, , 17:33 — REGNUM Аварийный режим работы электросети рассматривается в качестве основной версии пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба управления МЧС России по Чечне.

«По поступающей на данный момент информации от следственных органов, работающих на месте происшествия, основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара», — приводит пресс-служба слова замглавы прегионального МЧС Резвана Залаева.

Вместе с тем отмечается, что окончательные выводы о причинах пожара делать преждевременно, поскольку работа на месте происшествия продолжается. Пожарно-техническая экспертиза должна быть завершена в течение десяти дней.

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Как передавало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл вечером 19 сентября в здании торгового-центра, расположенного на улица Кадырова в центре Грозного. Площадь, охваченная огнём, составила около 700 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Прокуратура Чечни начала проверку по факту произошедшего.

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