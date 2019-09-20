Москва, , 17:28 — REGNUM Защита обвиняемого в расстреле двух коллег старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова обжалует его арест. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого Руслан Соловьёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Защитник полицейского отметил, что на данный момент в деле очень много неясностей. Поэтому комментировать процесс и обстоятельства происходящего юрист отказался, пообещав сделать это позже.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Смирнов расстрелял двух коллег, которые якобы уличили его в получении взятки. Один из пострадавших погиб, второй в тяжёлом состоянии находится в больнице.

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