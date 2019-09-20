Кетовский район, Курганская область, , 16:49 — REGNUM В Курганской области задержан бывший глава Кетовского района Александр Носков. Уголовное дело возбуждено УФСБ России по Курганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в июне 2015 года администрацией Кетовского района в лице Александра Носкова был заключён контракт на строительство водопровода в селе Кетово в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Носкова обвиняют в том, что он, заведомо зная о невыполненных работах, подписал недостоверные акты об их приёмке на сумму свыше 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее Александр Носков был осуждён за взятки, полученные за содействие в незаконном получении земельных участков на «курганской Рублёвке» по символической цене. В августе 2017 года суд назначил ему наказание в 3,5 млн рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение четырёх лет.

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