Москва, , 16:46 — REGNUM Обвиняемый в расстреле двух коллег прапорщик полиции Алексей Смирнов арестован на два месяца. Соответствующее решение принял судья Пресненского районного суда Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 18 ноября 2019 года», — сказал судья.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Смирнов расстрелял двух коллег, которые якобы уличили его в получении взятки. Один из пострадавших погиб, второй в тяжёлом состоянии находится в больнице.

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