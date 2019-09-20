Москва, 20 сентября 2019, 16:46 — REGNUM Обвиняемый в расстреле двух коллег прапорщик полиции Алексей Смирнов арестован на два месяца. Соответствующее решение принял судья Пресненского районного суда Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Смирнов расстрелял двух коллег, которые якобы уличили его в получении взятки. Один из пострадавших погиб, второй в тяжёлом состоянии находится в больнице.
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