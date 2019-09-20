Мурманск, , 16:37 — REGNUM Учредитель Мурманского морского пароходства Николай Куликов отправлен на два месяца под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска.

Куликов обвиняется в выводе денежных средств из оборота ММП на общую сумму более 580 миллионов рублей на личные нужды. Преступные действия Куликова, как полагает следствие, стало причиной образования задолженности по зарплате в сумме более 100 млн рублей. Как сообщает агентство B-Port, в его московской квартире были изъяты 11 картин Николая Рериха и Ивана Айвазовского.

Напомним, в отношении Куликова возбуждено два уголовных дела — оба по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

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