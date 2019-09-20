Махачкала, , 16:36 — REGNUM Нештатная ситуация произошла в одной из исправительных колоний в Дагестане, расположенной в пригороде Махачкалы: несколько осужденных попытались устроить бунт. Незаконные действия нарушителей удалось предотвратить, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

«Несколько осужденных совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновение требованиям администрации», — сказано в сообщении.

Как отметили в управлении, на место происшествия выехали представители руководства УФСИН по Дагестану и махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курбан Курбанов. С осужденными провели переговоры, в результате чего обстановку удалось урегулировать.

В управлении подчеркнули, что физическая сила и специальные средства к осужденным не применялись. В настоящее время колония функционирует в штатном режиме.