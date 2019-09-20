Москва, , 16:34 — REGNUM Адвокаты обвиняемого в расстреле двух коллег прапорщика полиции Алексея Смирнова выступили с ходатайством вести судебный процесс в закрытом режиме. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Меру пресечения стражу порядка выбирают в Пресненском районном суде Москвы. Защита подсудимого, аргументируя своё ходатайство, заявила, что о событиях известно на данный момент крайне мало и происходили они на режимном объекте.

Кроме того, информация, которая фигурирует в деле, имеет отношение к сотрудникам полиции, включая сотрудников собственной безопасности, в связи с чем в процессе может быть озвучена служебная информация и информация под грифом «секретно». Поэтому процесс необходимо провести в закрытом режиме.

При этом прокурор отметил, что секретной информации в деле нет, а следователь заявил, что метрополитен не является особым режимным объектом, но против ходатайства не стал возражать. В итоге суд отклонил ходатайство стороны защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело прапорщика полиции, подозреваемого в расстреле коллег, поступило в суд