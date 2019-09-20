Михайлов, , 16:22 — REGNUM В городе Михайлове Рязанской области из кафе похитили более 100 тысяч рублей. Преступник проник в помещение через небольшое приоткрытое окно. Следов взлома сейфа полицейские не обнаружили, его открыли «родным» ключом. По подозрению в совершении преступления задержали бывшую работницу кафе, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пропажу обнаружила руководитель предприятия. На записях камер видеонаблюдения, установленных на соседних с кафе зданиях, полицейские заметили припаркованный автомобиль, из которого долгое время никто не выходил. Далеко за полночь неизвестный вышел из машины, направился в сторону кафе, через час вернулся и уехал. Сотрудники заведения рассказали, что у чёрного входа есть небольшое окно, которое периодически оставляют открытым для проветривания — именно через него преступник проник внутрь. Ключи от сейфа находились у нескольких человек, которые смогли подтвердить свою непричастность. А несколько месяцев назад из кафе уволилась сотрудница, потерявшая ключ.

Оперативники разыскали 36-летнюю жительницу Михайловского района и установили, что именно она причастна к краже. Женщина намеренно оставила у себя ключ и знала об открытом окне. На своей машине она приехала к кафе, украла деньги и успела потратить некоторую сумму. Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного изъяли.