Варшава, , 16:13 — REGNUM Как выяснилось только сейчас, власти Варшавы с декабря 2018 года скрывали тот факт, что на ассенизационном комплексе «Чайка», принимающем отходы всех видов, в связи с отказом рекуператоров (теплообменников), была отключена станция термической утилизации сточных вод. С тех пор специализированные компании вывозят отходы на другие предприятия для утилизации мусора — 380 тонн отходов в день.

Как указывает «Польское радио», на вывоз отходов только с 1 января по 31 августа 2019 года было затрачено около 1,7 млн злотых (430 тыс. долларов). При том, что на модернизацию комплекса «Чайка» совсем недавно ушло 700 млн евро.

Противники мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который представляет либеральную оппозиционную партию «Гражданская платформа», не преминули воспользоваться ситуацией. Воеводская природоохранная инспекция Варшавы уже подала заявление в прокуратуру и уведомила Центральное антикоррупционное бюро.

Депутат Варшавского городского совета от правящей партии «Право и Справедливость» Себастьян Калета назвал случившееся «экологической катастрофой», и потребовал немедленной смены руководства управляющей компании комплекса «Чайка».

"Рафал Тшасковский не находит времени на обязанности, для которых он был избран и предпочитает выступать на конференциях, ездить по всей Европе и бороться с правительством. 100 тыс. тонн варшавских отходов были вывезены втайне. Как жителю Варшавы мне стыдно перед жителями других регионов Польши, что они должны терпеть эту некомпетентность управленцев города», — заявил другой депутат Михал Адамчик.

Как уже сообщалось, в середине августа в Варшаве произошёл прорыв проходящей по дну реки Висла канализационной трубы, по которой нечистоты поступают на станцию «Чайка». Тысячи тонн нечистот попали в реку. Только к середине сентября польская армия построила мост и новый трубопровод параллельно аварийному.

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